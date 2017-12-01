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'de metruk bina alev alev yandı

Giriş Tarihi: 1.12.2017 07:29 Güncelleme Tarihi: 1.12.2017 07:30
Kağıthane'de metruk bina alev alev yandı

'de metruk bir binada çıkan paniğe neden oldu. Metruk bina alev alev yanarken yan binada oturan vatandaşlar tahliye edildi. Binanın boş olması nedeniyle yangında ölen yada yaralanan olmadı.

Olay Yeşilce Mahallesi Barboros Caddesi'nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle saat 05.00 sıralarında metruk bir binada çıktı. Kısa sürede tek katlı binayı alevler sardı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi.

GÜVENLİK NEDENİYLE YAN BİNA BOŞALTILDI

İtfaiye ekiplerinin yarım saat süren çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı. Güvenlik nedeniyle polis ekipleri yan binada oturanları da tahliye etti. Binada kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önlerken, itfaiye ekiplerinin çalışmalarını izleyen vatandaşlar, çalışmaları cep telefonlarıyla görüntüledi. Alevlere uyanan mahalle sakinleri ekiplerin çalışmasını yakından takip etti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yangının çıkış nedeni yapılacak olan çalışmaların ardından belirlenecek.
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Kağıthane'de metruk bina alev alev yandı
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