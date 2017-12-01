Polisten kaçarken öldü

Alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisat Fakültesinde görevli Doç. Dr. Hüseyin Ağır (43), dün gece Süleyman Şah Mahallesi Güzelevler Mahallesi önünde market alışverişi sonrası Abdi Ertürk (33) tarafından silahlı saldırıya uğradı. Açılan ateş sonrası bacaklarından vurularak yaralanan Hüseyin Ağır, 112 sağlık ekipleri tarafından Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık ve Uygulama Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneye kaldırılan Hüseyin Ağır'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, silahlı saldırı sonrası kaçan Abdi Ertürk'ün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kahramanmaraş Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri tarafından aranan silahlı saldırganın Hatay Kırıkhan'da bir apartmanda saklandığı tespit edildi. Binanın etrafını saran polis ekiplerini fark eden şüpheli, 5'inci katın balkonundan bağladığı hortumla alt kata inmek isterken düşerek hayatını kaybetti.