Şehir şehir gezerek kalaycılık yapıyor

Salih Tokgöz isimli kalay ustası yok olmaya yüz tutmuş mesleklerden kalaycılığı, aldığı siparişler üzerine yurt genelini gezerek sürdürmeye devam ediyor. Aslen Yalovalı olan ve Bilecik Bozüyük'te yaşayan Tokgöz, ömrü ve sağlığı yettikçe mesleğini sürdürmekte kararlı olduğunu söyledi. Kent kent dolaşarak ekmeğini kazanan Tokgöz, gittiği kentlerde tezgahını boş bulduğu arazilerde açıyor.

Ekmek parası için şehir şehir gezen Tokgöz, "bakır kullanın" çağrısında bulunmayı da ihmal etmiyor. 66 yaşında olan ve 10 yaşından bu yana kalaycılık yaptığını ifade eden Tokgöz, "Bozüyük'te yaşıyorum. Oradan otel çağırdı iş için buraya Afyonkarahisar'a geldim, otelin işlerini yapmaktayım. Kalaycılık mesleği şu anda iyi ve bakır kullanımı sağlığa yararlı. Bizleri özel sipariş verip çağırıyorlar. Telefonumuz var kart bastırdım. Sipariş gelince sabah namazında çıktım Bozüyük'ten buraya geldim. Yumurta tavaları 10 TL, diğer büyük kaplar 15-20-50 TL, kaplar büyüdükçe fiyat da artıyor. Günlük ortalama 150-200 TL kazanıyorum. Tabi büyük iş alırsak fiyatta büyük oluyor. Dükkan olmadığı için sokakta yapıyorum. Ama insanlar garipsemiyor. Kendi mesleğim olduğu için zevk duyuyorum çalışmaktan. 66 yaşındayım, 10 yaşında başladım ve devam ediyorum. Baba, dede zanaatımız işimiz. Bakırın sağlığa çok büyük faydası var. Diğer kaplarda yüzde 80 hastalık, mikrop var. Başka hastalıkları zamanla çıkarıyor, fakat bakır faydalı bir maden ve kullandıkça çok güzel bir sağlığa kavuşuyorsun" diye konuştu.

Sokakta kalaycılık yapan Tokgöz'ü gören vatandaşlar ise yaşlı adamı takdir ediyor.