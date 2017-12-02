  1. Haberler
  2. Yaşam Haberleri
  3. Aile boyu tehlikeli yolculuk

Aile boyu tehlikeli yolculuk

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 2.12.2017 13:58
Aile boyu tehlikeli yolculuk

’da 1 motosiklet üstünde 3’ü çocuk 5 kişilik ailenin tehlikeli yolculuğu görenleri hayretler içinde bıraktı.

'da trafikte 2 çocuğunu önünde oturtup, eşi ve bir çocuğunu da arkasına alan motosikletli görenlerin şaşkın bakışları arasında yoluna devam etti. Trafikte kendisi ve eşi ile birlikte 3 çocuğu ile aynı motosiklet üzerinde tehlikelere aldırmadan ilerleyen sürücü çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi. 5 kişilik bir aileyi motosiklet sırtında taşıyan sürücüyü görenler, 'aile boyu ölümüne yolculuk yapıyorlar' demekten kendilerini alamadı.

Motosikletin yanında geçen bir otomobildeki vatandaş tarafından çekilen tehlikeli yolculuk pes dedirtti. Motosiklet sürücüsü görüntülendiğini fark etmesine rağmen aldırış etmeden yoluna devam etti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Aile boyu tehlikeli yolculuk
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN