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Araçları battaniyelere sardılar

Giriş Tarihi: 2.12.2017 09:14

Soğukların etkili olduğu ’ta, vatandaşlar araçlarını soğuktan korumak için ne bulduysa araçlarının üzerine örttü.

Soğuk havanının hüküm sürdüğü kentte vatandaşlar, soğuktan korumak istedikleri araçlarının üzerine kilim, halı ve battaniye serdi. caddelerinde üzerleri örtülü araçlar is esoğuk havanın şiddetini bir kez daha gözler önüne serdi.

Kentte kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava nedeniyle hava sıcaklığı sıfırın altında 19 dereceye kadar düştü. Don ve buzlanma nedeniyle bazı araç sahipleri araçlarının motor kısmı, cam ve kapılarının donmaması için ilginç yöntemler deniyor. Bazı vatandaşlar araçlarının üzerine kilim atarken, bazıları da halı, battaniye ve branda kapatarak soğuktan koruyor.
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Araçları battaniyelere sardılar
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