  1. Haberler
  2. Yaşam Haberleri
  3. AVM içinde şüpheli ölüm

içinde şüpheli ölüm

Giriş Tarihi: 2.12.2017 14:04 Güncelleme Tarihi: 2.12.2017 14:05
AVM içinde şüpheli ölüm

'nın büyük alışveriş merkezlerinden birinin en üst katında ceset bulundu.

Olay, 'daki ünlü bir 'de bulunan kafede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah dükkanı açmaya gelen iş yeri çalışanları bir kişinin hareketsiz bedeniyle karşılaştı. Olayı hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri gencin öldüğünü tespit ederken, durumu savcıya bildirdiler. Yapılan incelemede ölen kişinin kafede çalışan 28 yaşındaki bir genç olduğu belirlendi.

ÖLÜM SEBEBİ İÇİN OTOPSİ YAPILACAK

Olay yerine gelen savcının ilk incelemelerinden ismi açıklanmayan gencin cansız bedeni Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Gencin ölüm sebebinin yapılacak otopsiden sonra belirleneceği bildirildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
AVM içinde şüpheli ölüm
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN