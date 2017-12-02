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, ağabeyi ve komşusunun ölümüne yol açtı

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 2.12.2017 21:15 Güncelleme Tarihi: 2.12.2017 21:42
Ehliyetsiz sürücü, ağabeyi ve komşusunun ölümüne yol açtı

'da nün kullandığı otomobilin sulama kanalına düşmesi sonucu gezintiye çıkardığı engelli ağabeyi ve komşusu öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ehliyeti olmadığı belirtilen 17 yaşındaki Öven Tokgöz'ün kullandığı 24 EV 327 plakalı otomobil, merkez Ganiefendi Çiftliği Köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprüye çarparak sulama kanalına düştü.

Araçtaki Tugay Tokgöz (28) ve komşusu Umut Acar'ın (15) yerinde hayatını kaybettiği da, sürücü ile Ali Geyik yaralandı.

Kazanın ardından köylülerce traktöre bağlanan halatla bulunduğu yerden çıkarılan araçta sıkışan yaralılar, AFAD ve sağlık ekiplerinin uzun süren çalışmaları sonucunda kurtarıldı.

Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Hayatını kaybeden Tokgöz ve Acar'ın cenazeleri de otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna konuldu. Kazanın duyulması üzerine olay yerine gelen yakınları, sinir krizi geçirip gözyaşı döktü.

Öte yandan, Tokgöz'ün, engelli olan ve kazada hayatını kaybeden ağabeyi Tugay Tokgöz ile iki komşusunu alarak gezmeye çıktıkları öğrenildi.

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Ehliyetsiz sürücü, ağabeyi ve komşusunun ölümüne yol açtı
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