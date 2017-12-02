Rize'de otomobil dereye yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı

Alınan bilgiye göre Selim Can Aydın yönetimindeki 06 GD 611 plakalı otomobil Çamlıheşin Ayder yolunun 10. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye yuvarlandı.

Olayı gören vatandaşlar, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, yaklaşık 50 metre uzunluğunda halatla Ayder Deresi'ne inerek çalışma başlattı.

Otomobilde bulunan 3 yaralı yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu ip yardımı ile bulunduğu yerden çıkarılarak ambulansla Kaçkar Devlet Hastanesine nakledildi.

Kazada, Alpaslan Sefa Sarıklı'nın hayatını kaybettiği tespit edildi. Sarıklı'nın ekipler tarafından çıkarılan cansız bedeni, Çamlıhemşin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İki saate yakın süren çalışmada vatandaşlar, sağlık ekipleri ve jandarmaya yardımcı oldu.