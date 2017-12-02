Türkiye'de 2 bin 73 hasta karaciğer nakli bekliyor

TGD tarafından düzenlenen 34'üncü Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, Antalya'da Belek turizm bölgesindeki bir otelde başladı. Kongrenin basın toplantısında konuşan TGD Başkanı Prof.Dr. Serhat Bor, Türkiye'de gastroenterolojinin mücadele etmesi gereken çok sayıda sorunu olduğunu söyledi. Endoskopi ve karaciğer hastalıkları gibi konuların alanlarına girdiğini belirten Prof. Dr. Bor, SGK'dan kaynaklanan geri ödeme sorunları, yetersiz malzeme alımları, yan dal asistanı azlığı ve eğitim standardizasyonunun karşılaştıkları sorunlardan birkaçı olduğunu aktardı.

KARACİĞER NAKLİ KİME YAPILIYOR?

Derneğin Genel Sekreteri Prof. Dr. Birol Özer de Türkiye'de alkole bağlı sirozun karaciğerde en önemli nakil nedeni olduğunu söyledi. Son dönem karaciğer yetmezliğinin ideal tedavisinin karaciğer nakli olduğunu vurgulayan Prof.Dr. Birol Özer, "Nakil çoğunlukla karaciğer çalışma kapasitesi yüzde 10'un altına düştüğünde gündeme gelmektedir. Ancak, rezerv yüzde 10'un altına düşmeden, yemek borusu ya da mideden varis kanaması geçirenlere, karın içinde ileri derecede su toplanan ya da peritonit dediğimiz karın zarı iltihabı olanlara, karaciğer koması gelişenlere ya da karaciğer kanseri tespit edilenlere de nakil yapılmaktadır" diye konuştu.

Türkiye'nin karaciğer nakli konusunda dünyada en iyiler arasında yer aldığını belirten Prof.Dr. Özer, şunları kaydetti:

"Ülkemizde organ nakli bekleyen hastalar Sağlık Bakanlığı Ulusal Bekleme Listesi'ndeki havuza kayıt edilmektedir. Uygun kadavra, organ bulunduğunda nakil gerçekleştirilmekte.

Ülkemizde şu an bekleme listesinde 2 bin 73 hasta var. Bu yıl canlıdan 976, kadavradan 333 olmak üzere toplam 1309 karaciğer nakli gerçekleştirildi. Dünya genelinde nakiller daha çok kadavradan yapılmakta iken ülkemizde canlı vericilerden yapılmakta. Toplumun bilinçlendirilmesi, organ bağışının artırılması karaciğer yetmezliği olan hastaların tedavi umudunu artıracaktır."

ÖNLENEBİLEN KANSER

TGD Saymanı Prof.Dr. Orhan Sezgin ise, kolorektal kanserlerin sıklıkla önlenebilen hastalıklardan olduğunu söyledi. Erken tanının bu hastalıktan insanların korunması için büyük fırsat sağladığına dikkat çeken Prof.Dr. Sezgin, şöyle dedi:

"Kolorektal kanseri tüm dünyada üçüncü sıklıkta görülen kanser olup, kadınlarda kanserden ölümün üçüncü sebebi, erkeklerde ise kanserden ölümün ikinci sebebidir. Sıklıkla 40 yaşından sonra görülür, yaşla birlikte sıklığı artar. Her dışkılama ile kan gelme şikayeti olanlar veya sebebi saptanmamış demir eksikliği kansızlığı olanlar mutlaka kolon kanseri yönünden hekim tarafından tetkik edilmelidir. Zamanında tespit edilemez ise kanser vücutta diğer organlara yayılabilir ve ölümcül olabilen sonuçlara yol açabilir."