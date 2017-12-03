2 Aralık Sayısal Loto sonuçları! Milli Piyango Sayısal Loto bilet sorgulama...

Sayısal Loto çekilişi sonuçları belli oldu. Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği sayısal loto çekiliş sonuçlarında altı bilen çıktı mı? Mersin'de yaşayan bir vatandaş 5 milyonun üzerinde bir ikramiye kazandı. Siz de Sayısal Loto sonuçlarınızı haberimizden sorgulayabilirsiniz.

İŞTE TALİHLİ NUMARALAR

1, 5, 8, 17, 20, 46

Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 5 milyon 882 bin 717 lira 65 kuruşluk ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 5 bilen 165 kişi 5 bin 311 lira 40'ar kuruş, 4 bilen 8 bin 721 kişi 76 lira, 3 bilen 162 bin 92 kişi 11 lira 45'er kuruş ikramiye kazandı.

Büyük ikramiyeyi kazanan talihli, kuponunu Mersin'in Akdeniz ilçesinden yatırdı.

Çekilişte, toplam 9 milyon 277 bin 848 lira 5 kuruş ikramiye dağıtıldı.

SAYISAL LOTO İKRAMİYELERİ NASIL ALINIR?

Sayısal Loto çekilişler her hafta Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilir. Çekilişler sonucunda 3, 4, 5 ve 6 bilen talihliler ikramiye almaya hak kazanır. İkramiye almaya hak kazanan talihliler içerisinden;

3 bilenler ve 4 bilenler loto bayilerinden,

5 bilenler loto bayilerinden veya Milli Piyango İdaresi şubelerinden,

6 bilenler de Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden ikramiyelerini alabilir.

Çekiliş sonucunda ikramiye almaya hak kazanan talihlilerin ikramiyelerini bir yıl içerisinde alması gereklidir. Bir yıl içerisinden alınmayan ikramiyeler zaman aşımına uğrar ve zaman aşımına uğrayan ikramiyeler için de ödeme yapılmaz. Sayısal Loto çekilişinde 6 bilen çıkmazsa, ikramiye tutarı bir sonraki haftaya devreder.