Bekçi bıçaklanarak öldürüldü

Karagöz Mahallesi'nde gönüllü bekçilik yaptığı belirtilen evli ve 4 çocuk babası Ramazan Sevici, bugün akşam saatlerinde 2 kişiyle bilinmeyen nedenle tartıştı. Kısa sürede büyüyen tartışmada Sevici bıçaklandı, saldırganlar ise kaçtı.
İhbarla olay yerine sevk edilen
ambulansla hastaneye götürülen Ramazan Sevici, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Sevici'nin cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Olay yerinde inceleme yapıp görgü tanıklarından bilgi alan polis, kaçan iki saldırganın kimliklerinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.