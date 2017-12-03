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İzmir'de metruk binada

Giriş Tarihi: 3.12.2017 07:20 Güncelleme Tarihi: 3.12.2017 07:21
İzmir'de metruk binada yangın

Konak ilçesinde evsizlerin kaldığı eski fabrika binasında çıkan da bir kişi hayatını kaybetti

İzmir'in Konak ilçesinde evsizlerin kaldığı metruk binada çıkan da bir kişi hayatını kaybetti.

Güney Mahallesi 1159 Sokak'ta bulunan eski cam fabrikasında saat 04.00 sularında yangın çıktı.

Metruk yapıları saran alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Ekiplerinin yaptığı incelemede barakalardan birinde kimliği henüz belirlenemeyen bir ceset bulundu.

Çevrede araştırma başlatan polis ekipleri, yangının ısınmak amacıyla kullanılan piknik tüpünden çıkmış olabileceği veya gasp edilerek öldürülme ihtimallerini değerlendiriyor.

Bu arada barakalarda kalan diğer kişiler, hayatını kaybedenin ismini "Hıfsı" olarak bildiklerini, bugüne kadar yanına gelen bir yakınını görmediklerini söylediler.

Tanınmaz hale gelen ceset, savcılık incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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İzmir'de metruk binada yangın
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