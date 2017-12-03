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Köy yolunda şoke eden olay!

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 3.12.2017 09:35
Köy yolunda şoke eden olay!

'nın Aslanapa ilçesinde yanmış bir otomobilde 2 ceset bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürerken köy yolunda yaşanan bu olay herkesi şoke etti.

'nın Aslanapa ilçesinde yanmış bir otomobilde 2 ceset bulundu. Edinilen bilgiye göre, Örenköy yakınlarında Seki mevkisindeki köy yolunda, bir otomobilin yandığını görenler güvenlik güçlerine ihbarda bulundu. Olay yerine jandarmave itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler olay yerine geldiklerinde, içerisindeki 2 kişiyle birlikte tamamen yanmış otomobil buldu. 43 RE 791 plakalı otomobildekilerin kimliği henüz belirlenemedi. Otomobil, incelenmek üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Köy yolunda şoke eden olay!
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