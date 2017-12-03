Meteoroloji İstanbul için tarih verdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, İstanbul başta olmak üzere tüm yurtta sıcaklıklar 3-7 derece arasında düşecek. Buna bağlı olarak 6 Aralık'ta İstanbul'un doğusunda karla karışık yağmur bekleniyor.

Meteorolojinin 02 - 08 Aralık tarihleri arasındaki hava durumu tahminlerine göre ise, hava sıcaklığı, hafta sonu ülke genelinde artıyor. Mevsim normallerinin 3 ila 7 derece üzerinde seyredecek ancak yeni haftada soğuk ve yağışlı sistemle birlikte batı bölgelerden başlayarak hissedilir derecede azalacak.