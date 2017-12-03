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Meteoroloji için tarih verdi

Giriş Tarihi: 3.12.2017 10:37
Meteoroloji İstanbul için tarih verdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Çarşamba gününden itibaren için kar yağışı beklendiği açıklandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, başta olmak üzere tüm yurtta sıcaklıklar 3-7 derece arasında düşecek. Buna bağlı olarak 6 Aralık'ta İstanbul'un doğusunda karla karışık yağmur bekleniyor.

Meteorolojinin 02 - 08 Aralık tarihleri arasındaki tahminlerine göre ise, hava sıcaklığı, hafta sonu ülke genelinde artıyor. Mevsim normallerinin 3 ila 7 derece üzerinde seyredecek ancak yeni haftada soğuk ve yağışlı sistemle birlikte batı bölgelerden başlayarak hissedilir derecede azalacak.

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Meteoroloji İstanbul için tarih verdi
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