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Sokakta satılan ler '' saçıyor

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 3.12.2017 11:05 Güncelleme Tarihi: 3.12.2017 11:13
Sokakta satılan saatler 'kanser' saçıyor

Aydın'da çilik yapan Serdar Kavruk, sokaklarda satılan kalitesiz ve ucuz saatlerin tehlike saçtığını belirterek vatandaşları uyararak, "Bu tür saatler cilt ine dahi yol açabilir" dedi.

Sokaklarda işportacılar tarafından satılan ucuz ve kalitesiz saatler vatandaşların sağlığı açısından önemli risk oluşturuyor. Mağazaya göre fiyatı daha uygun olduğu için birçok vatandaş tarafından tercih edilen ucuz saatler, bir çok hastalığa neden olabileceği gibi kansere de davetiye çıkartıyor. Aydın'da yarım asırdır saatçilik yapan babalarından devraldıkları dükkanı işleten Serdar ve Enver kardeşler vatandaşları bu tür saatlere karşı uyardı.

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Sokakta satılan saatler 'kanser' saçıyor
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