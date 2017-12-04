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'da akılalmaz vahşet

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 3.12.2017 19:16 Güncelleme Tarihi: 4.12.2017 01:56
Antalya'da akılalmaz vahşet

'da, ayrıldığı S.A.'nın başkasıyla evlenmesini hazmedemediği gerekçesiyle R.K., eski eşini 11 yerinden bıçaklayıp, tabancayla sağ diz kapağının üstünden ve sol topuğundan vurdu.

Olay, saat 10.00 sıralarında, Kepez ilçesi 'nde meydana geldi. Bir süre evli kalan R.K. ile S.A., boşandı. Eski karısının başkasıyla evlenmesini hazmedemeyen R.K., uzun süre yerini aradığı S.A.'nın Şafak Mahallesi'nde çalıştığını tespit etti. Evinden çıkan S.A.'yı takibe alan R.K., sokakta eski eşinin karşısına aniden çıktı. S.A.'ya hakaret eden R.K., belinden çıkardığı 'sallama' diye tabir edilen bıçakla eski eşine saldırdı. S.A.'yı vücudunun 11 yerinden yaralayan R.K., daha sonra tabancayla sağ diz kapağının üstünden ve sol topuğundan vurarak, kaçtı.

S.A.'ya ilk müdahaleyi yapan çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ve polise haber verdi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen sağlık ekibi, yaralı S.A.'yı Hastanesi'ne kaldırdı. S.A., hastanede ameliyata alınırken, polis, olay sonrası kaçan R.K.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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Antalya'da akılalmaz vahşet
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