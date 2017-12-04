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Son dakika: 'da yağışı başladı!

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 4.12.2017 16:01 Güncelleme Tarihi: 4.12.2017 16:34
Son dakika: Bolu'da kar yağışı başladı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 'da yoğun yağışının beklendiğini açıklamıştı... Son dakika bilgisine göre Bolu'da kar yağışı başladı.

'da bu akşam saatlerinde yağmurla başlayacak yağışların, yarın sabah saatlerinde yağışına dönmesi ve Çarşamba akşam saatlerine kadar etkili olması, kent merkezinde 10-20 cm. yüksek kesimlerde 20-50 cm. kar örtüsü yapmasının beklendiği belirtildi.



SAMSUN ÇEVRESİNDEKİ KUVVETLİ YAĞIŞLARA DİKKAT

Yarın sabah saatlerinden itibaren Samsun çevrelerinde görülecek sağanak yağışların kuvvetli (30-50 mm) olmasının beklendiği açıklandı.


ORDU ÇEVRELERİNDEKİ YAĞIŞLARA DİKKAT

Yarın öğle saatlerinden itibaren Ordu çevrelerinde görülecek yağışların; kıyı kesimlerde kuvvetli yağmur ve sağanak (40-60 mm), 500 m. üzeri rakımlı bölgelerde yoğun kar yağışı (20 cm ve üzeri) şeklinde olmasının beklendiği belirtildi.

GİRESUN ÇEVRELERİNDEKİ YAĞIŞLARA DİKKAT

Yarın öğle saatlerinden sonra Giresun çevrelerinde görülecek yağışların; kıyı kesimlerde kuvvetli yağmur ve sağanak (40-70 mm), 500 m. üzeri rakımlı bölgelerde yoğun kar yağışı (20 cm ve üzeri) şeklinde olmasının beklendiği açıklandı.

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Son dakika: Bolu'da kar yağışı başladı!
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