Son dakika: Bolu'da kar yağışı başladı!

Bolu'da bu akşam saatlerinde yağmurla başlayacak yağışların, yarın sabah saatlerinde kar yağışına dönmesi ve Çarşamba akşam saatlerine kadar etkili olması, kent merkezinde 10-20 cm. yüksek kesimlerde 20-50 cm. kar örtüsü yapmasının beklendiği belirtildi.





SAMSUN ÇEVRESİNDEKİ KUVVETLİ YAĞIŞLARA DİKKAT



Yarın sabah saatlerinden itibaren Samsun çevrelerinde görülecek sağanak yağışların kuvvetli (30-50 mm) olmasının beklendiği açıklandı.



ORDU ÇEVRELERİNDEKİ YAĞIŞLARA DİKKAT



Yarın öğle saatlerinden itibaren Ordu çevrelerinde görülecek yağışların; kıyı kesimlerde kuvvetli yağmur ve sağanak (40-60 mm), 500 m. üzeri rakımlı bölgelerde yoğun kar yağışı (20 cm ve üzeri) şeklinde olmasının beklendiği belirtildi.



GİRESUN ÇEVRELERİNDEKİ YAĞIŞLARA DİKKAT



Yarın öğle saatlerinden sonra Giresun çevrelerinde görülecek yağışların; kıyı kesimlerde kuvvetli yağmur ve sağanak (40-70 mm), 500 m. üzeri rakımlı bölgelerde yoğun kar yağışı (20 cm ve üzeri) şeklinde olmasının beklendiği açıklandı.