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sitesinden tanıştığı kadın dolandırdı

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 4.12.2017 13:01 Güncelleme Tarihi: 4.12.2017 13:08
Escort sitesinden tanıştığı kadın dolandırdı

'da K.Y. (21), internetteki sitesi üzerinden ilişki için anlaştığı kadın tarafından dolandırıldı. Polis, gencin başvurusu üzerine 'dolandırıcılık' suçundan soruşturma başlattı.

Olay, geçen cumartesi günü saat 17.00 sıralarında meydana geldi. K.Y., bir internet sitesinden aldığı telefon numarasını arayarak bir kadınla ilişki için para karşılığında anlaşttı. Cumhuriyet Caddesi üzerindeki bir banka ATM'sinden kadına parayı gönderen K.Y., buluşmak için kararlaştırdıkları yerde beklemeye başladı. Ancak kadın buluşmaya gelmedi. Tekrar aradığı kadın gelmeyeceğini söyleyince dolandırıldığını anlayan K.Y., Gürcükapı Polis Merkezi Amirliği'ne başvurdu. Şüphelinin cep telefonu ve parayı gönderdiği hesap numarasını polise veren K.Y., kadından şikâyetçi oldu.

Polis, 'dolandırıcılık' suçundan soruşturma başlattı.
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Escort sitesinden tanıştığı kadın dolandırdı
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