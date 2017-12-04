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'da alarmı

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 4.12.2017 22:22
İstanbul'da şüpheli pankart alarmı

Okmeydanı’nda bir binanın birinci katına asılan polisi alarma geçirdi. Cadde bir süre trafiğe kapatılırken, şüpheli pankart bomba imha ekiplerince indirildi.

Olay, saat 20.00 sıralarında Okmeydanı Piyalepaşa Caddesi üzerinde yaşandı. 3 katlı bir binanın birinci katının penceresine asılan pankartı gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri caddeye emniyet şeridi çekerek, vatandaşları uzaklaştırdı.

Piyalepaşa Caddesi trafiğe kapatılarak, bomba imha ekibine haber verildi. Olay yerine gelen bomba imha ekiplerinin incelemesinin ardından iple pencereye asılan pankart indirildi. Üzerinde yazıların olduğu pankart incelenmek üzere emniyete götürülürken, trafiğe kapanan cadde incelemelerin tamamlanmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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İstanbul'da şüpheli pankart alarmı
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