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  3. Şırnak'ta 3 kişi su dolu kuyuya düştü!

'ta 3 kişi su dolu kuyuya düştü!

Giriş Tarihi: 4.12.2017 12:47 Güncelleme Tarihi: 4.12.2017 12:48
Şırnak'ta 3 kişi su dolu kuyuya düştü!

'ın Balveren Beldesi'ne bağlı Araköy mevkisinde bulunan kömür ocağında 3 kişi su dolu kuyuya düştü.

ve ambulansların sevk edildiği bölgede çalışmalar başlatıldı.

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Şırnak'ta 3 kişi su dolu kuyuya düştü!
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