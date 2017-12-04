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Şırnak'ta 3 kişi su dolu kuyuya düştü!
Şırnak
'ta 3 kişi su dolu kuyuya düştü!
Giriş Tarihi: 4.12.2017
12:47
Güncelleme Tarihi: 4.12.2017
12:48
Şırnak
'ın Balveren Beldesi'ne bağlı Araköy mevkisinde bulunan kömür ocağında 3 kişi su dolu kuyuya düştü.
AFAD
ve ambulansların sevk edildiği bölgede çalışmalar başlatıldı.
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Şırnak'ta 3 kişi su dolu kuyuya düştü!
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