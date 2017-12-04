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Takla atan otomobil park halindeki otomobilin üzerine düştü

Giriş Tarihi: 4.12.2017 07:40 Güncelleme Tarihi: 4.12.2017 07:44
Takla atan otomobil park halindeki otomobilin üzerine düştü

'de, takla atan bir otomobil, park halindeki ve içinde 2 kişinin bulunduğu otomobilin üzerine düştü, 1 kişi hafif yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Caddesi'nde, Yeniköy'den İstinye istikametine seyir halindeki Osman Okan Hangül'ün kullandığı 34 EU 1766 plakalı otomobil takla atarak, ve Ferhat Karabulut'un içinde olduğu park halindeki 34 YB 1315 plakalı otomobilin üzerine düştü.

Çarpmanın etkisiyle Nevzat Ortay hafif yaralandı. Ortay, sağlık ekiplerince ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

karışan araçlar çekiciyle götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Takla atan otomobil park halindeki otomobilin üzerine düştü
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