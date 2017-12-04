Takla atan otomobil park halindeki otomobilin üzerine düştü

Alınan bilgiye göre, Haydar Aliyev Caddesi'nde, Yeniköy'den İstinye istikametine seyir halindeki Osman Okan Hangül'ün kullandığı 34 EU 1766 plakalı otomobil takla atarak, Nevzat Ortay ve Ferhat Karabulut'un içinde olduğu park halindeki 34 YB 1315 plakalı otomobilin üzerine düştü.

Çarpmanın etkisiyle Nevzat Ortay hafif yaralandı. Ortay, sağlık ekiplerince ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

Kazaya karışan araçlar çekiciyle götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.