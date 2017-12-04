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TIR yoluna devrildi devrildi: var

Giriş Tarihi: 4.12.2017 06:52
TIR metrobüs yoluna devrildi devrildi: Yaralılar var

İstanbul Küçükçekmece’de TIR yoluna devrildi.da 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

, saat 03.00 sıralarında Sefaköy durağının yakınında meydana geldi. İddiaya göre, 34 GT 775 plakalı otomobiliyle trafikte makas atarak ilerleyen Mehmet Baytar, Sefaköy metrobüs durağı yakınında yağışında etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Önündeki makas atan otomobile çarpmamak için direksiyonu kıran 35 PEU 71 plakalı TIR'ın sürücüsü Tunay Kaya önce bariyerlere ardından da Baytar'ın kullandığı otomobile çarptıktan sonra metrobüs yoluna girerek yan yattı. Metrobüs yoluna devrilen TIR'ın dorsesi yolun tamamen kapanmasına neden oldu.

Metrobüs yoluna TIR devrildi: varKaza nedeniyle D-100 karayolu Ankara istikametine trafiğe kapatıldı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle trafik yan yoldan kontrollü olarak sağlandı.

Devrilen TIR'dan kendi imkanlarıyla çıkan Tunay Kara ve 34 GT 775 plakalı otomobilin sürücüsü Mehmet Baytar hafif yaralanırken, otomobilde bulunan ve kimliği belirlenemeyen bir kadın da ağır yaralandı. Yaralılar çevrede bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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TIR metrobüs yoluna devrildi devrildi: Yaralılar var
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