Mersin Üniversitesi'nde hemşirelik bölümünde okuyan 20 yaşındaki Zelal Topçul'u kolundan tutarak zorla araçtan indirip kaçıranların uzaktan akrabaları olduğu belirtildi.

Zelal Topçul'u kaçıran akrabasının daha önce genç kızla evlenmek istediği ancak Topçul'un kabul etmediği öğrenildi.

Bu arada, Mersin'de oturan aile, polis merkezine giderek, kızlarını kaçıran kişilerden şikayetçi oldu.

Üniversiteli kızı minibüsten zorla kaçırdılar

ZELAL TOPÇUL'U MİNİBÜSTEN KAÇIRANLARIN KİMLİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Zelal Topçul'un babası Yusuf Topçul, katıldığı bir televizyon programında kızını kaçıran kişinin amcasının çocuklarının çocukları olduğunu, olaydan sonra hiçbir şey olmamış gibi seraların içine girdiğini ve olayı inkar ettikten sonra kayıplara karıştığını ileri sürdü.

ZELAL'İ KAÇIRANLARIN BAĞIMLI OLDUĞU İDDİASI

Baba Topçul, kızını kaçıranların bağımlı olduğu için toplumdan dışlandığını, şahısların telefonlarını kapatmasına rağmen ailesinin kendilerine tehdit mesajları gönderdiğini iddia etti.