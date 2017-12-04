  1. Haberler
  2. Yaşam Haberleri
  3. Üniversiteli kızı minibüsten zorla kaçırdılar

Üniversiteli kızı minibüsten zorla kaçırdılar

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 4.12.2017 14:32 Güncelleme Tarihi: 4.12.2017 14:36
Üniversiteli kızı minibüsten zorla kaçırdılar

'de üniversite öğrencisi , bindiği minibüste 2 kişi tarafından kaçırıldı. Genç kızın kaçırılma anı bindiği aracın güvenlik kamerasına yansıdı.

'nde hemşirelik bölümünde okuyan 20 yaşındaki 'u kolundan tutarak zorla araçtan indirip kaçıranların uzaktan akrabaları olduğu belirtildi.

Zelal Topçul'u kaçıran akrabasının daha önce genç kızla evlenmek istediği ancak Topçul'un kabul etmediği öğrenildi.

Bu arada, 'de oturan aile, polis merkezine giderek, kızlarını kaçıran kişilerden şikayetçi oldu.

Üniversiteli kızı minibüsten zorla kaçırdılar

ZELAL TOPÇUL'U MİNİBÜSTEN KAÇIRANLARIN KİMLİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Zelal Topçul'un babası Yusuf Topçul, katıldığı bir televizyon programında kızını kaçıran kişinin amcasının çocuklarının çocukları olduğunu, olaydan sonra hiçbir şey olmamış gibi seraların içine girdiğini ve olayı inkar ettikten sonra kayıplara karıştığını ileri sürdü.

ZELAL'İ KAÇIRANLARIN BAĞIMLI OLDUĞU İDDİASI

Baba Topçul, kızını kaçıranların olduğu için toplumdan dışlandığını, şahısların telefonlarını kapatmasına rağmen ailesinin kendilerine tehdit mesajları gönderdiğini iddia etti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Üniversiteli kızı minibüsten zorla kaçırdılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN