Aleyna Can cinayeti; 2 şüpheli olaya "kaza" dedi

Olayın meydana geldiği rezidansın önünde cinayetin ardından yaşananlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Şüphelilerin cinayet suçlamalarını kabul etmedikleri, olayın kaza sonucu meydana geldiğini söyledikleri öğrenildi. Şüphelilerden Bayram E. mahkemeye sevk edilirken "Kız arkadaşımı öldürecek kadar aptal değilim" dedi.



Cinayet Büro Amirliği'ne bağlı ekipler tarafından önceki gün yakalanan Bayram E., ile Mesut V.'nin polisteki işlemleri tamamlandı. Şüphelilerin cinayetle ilgili suçlamaları kabul etmeyerek olayın bir kaza sonucu meydan geldiğini söyledikleri öğrenildi. Poliste yapılan işlemlerin ardından şüpheliler sabah saatlerinde polis araçlarına bindirilerek Anadolu Adalet sarayına gönderildi. Mahkemeye götürülen şüphelilerden Bayram E., "Kız arkadaşınızı siz mi öldürdünüz?" sorusuna "Kız arkadaşımı öldürecek kadar aptal değilim. Gerekli açıklamayı adalette görürsünüz" dedi.

KAÇIŞ ANLARI KAMERADA



Bu arada Kartal'da bulunan rezidansta yaşananların ardından bina önünde yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde 4 şüphelinin hızla binadan ayrıldıkları, 1'inin bekleyen bir araca bindiği, diğerlerinin ise rezidansa geri döndükleri görülüyor.