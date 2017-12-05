  1. Haberler
  2. Yaşam Haberleri
  3. Aleyna Can cinayeti; 2 şüpheli olaya "kaza" dedi

i; 2 şüpheli olaya "" dedi

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 5.12.2017 11:59 Güncelleme Tarihi: 5.12.2017 12:11
Aleyna Can cinayeti; 2 şüpheli olaya kaza dedi

Kartal'da günlük kiralık dairede başından vurulmuş halde bulunan 17 yaşındaki iyle ilgili gözaltında tutulan sevgilisi Bayram E., ile arkadaşı Mesut V.. adliyeye sevk edildi.

Olayın meydana geldiği rezidansın önünde in ardından yaşananlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Şüphelilerin cinayet suçlamalarını kabul etmedikleri, olayın sonucu meydana geldiğini söyledikleri öğrenildi. Şüphelilerden Bayram E. mahkemeye sevk edilirken "Kız arkadaşımı öldürecek kadar aptal değilim" dedi.

Cinayet Büro Amirliği'ne bağlı ekipler tarafından önceki gün yakalanan Bayram E., ile Mesut V.'nin polisteki işlemleri tamamlandı. Şüphelilerin cinayetle ilgili suçlamaları kabul etmeyerek olayın bir kaza sonucu meydan geldiğini söyledikleri öğrenildi. Poliste yapılan işlemlerin ardından şüpheliler sabah saatlerinde polis araçlarına bindirilerek Anadolu Adalet sarayına gönderildi. Mahkemeye götürülen şüphelilerden Bayram E., "Kız arkadaşınızı siz mi öldürdünüz?" sorusuna "Kız arkadaşımı öldürecek kadar aptal değilim. Gerekli açıklamayı adalette görürsünüz" dedi.

KAÇIŞ ANLARI KAMERADA

Bu arada Kartal'da bulunan rezidansta yaşananların ardından bina önünde yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde 4 şüphelinin hızla binadan ayrıldıkları, 1'inin bekleyen bir araca bindiği, diğerlerinin ise rezidansa geri döndükleri görülüyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Aleyna Can cinayeti; 2 şüpheli olaya "kaza" dedi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN