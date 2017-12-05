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Cesedin üzerinden kimliği çıkınca öldü sanıldı

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 5.12.2017 14:34 Güncelleme Tarihi: 5.12.2017 14:42
Cesedin üzerinden kimliği çıkınca öldü sanıldı

'da sokak ortasında tabancayla başına ateş edilerek öldürülen kişinin, polis tarafından arandığı için cüzdanını kaybeden komşusunun nüfus kağıdını taşıdığı ortaya çıktı. Gazete ve televizyonlarda öldürüldüğü haberi yayılan kaportacı : "Şu an selam okunuyor, helvama kadar yeniyordur. Çok sayıda arayan oluyor 'öldün mü' diye. Ölmedim, Allah'a şükür yaşıyorum"

'da sokak ortasında tabancayla başına ateş edilerek öldürülen kişinin borçlarından dolayı polis tarafından arandığı için başkasının kimliğini taşıdığı ortaya çıktı. Gazete ve televizyonlarda infaz edildiği haberleri yayılan kimliğin sahibi ise "Kimliğimi kaybetmiştim, bu şahıs ise bulmuş, almış. Herkes telefonla beni arıyor 'öldün mü' diye. Çok şükür yaşıyorum" diye konuştu.



Edinilen bilgiye göre, dün gece Seyhan ilçesi Hadırlı Mahallesi 10040 Sokak'ta kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından başından ve boynundan vurularak öldürülmüş bir erkek cesedi bulundu. Cesedin üzerinden (40) adına düzenlenmiş kimlik çıktı. Televizyon ve gazetelerde "Bülent Gönen öldürüldü" şeklindeki haberlerin yayılması üzerine kimliğin asıl sahibi ortaya çıktı. Seyhan ilçesinde kaportacılık işiyle uğraşan Bülent Gönen, cesedin komşusu Mustafa Saraç'a ait olduğunu belirterek şunları söyledi:

"EMNİYETE GİDİNCE GERÇEĞİ ÖĞRENDİM"

"3 hafta önce cüzdanımı kaybetmiştim. Bunun üzerine gerekli yerlere başvuruları da yapmıştım. Dün beni çok sayıda yakınım arayarak 'öldün mü?' diye sorunca şoke oldum. Bir cinayet olmuş ve ben öldürülmüşüm. Emniyete gidip ifade verdiğimde gerçeği öğrendim. Kaybettiğim cüzdanımdaki nüfus kağıdım borçlarından dolayı aranan komşum tarafından alınmış ve kimlik sorgularında kullanılmış. Şu anda selam okunuyor, helvama kadar yeniyordur diye düşünüyorum ama Allah'a çok şükür ölmedim, yaşıyorum."

Savcılığın cinayetle ilgili soruşturması sürüyor.

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Cesedin üzerinden kimliği çıkınca öldü sanıldı
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