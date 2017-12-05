Evsizler Hayata Sarıl Lokantası'nda yaşama tutunuyor

İstanbul'da sokakta yaşayan insanların hayata yeniden tutunmalarını sağlamak amacıyla Hayata Sarıl Derneği'nce açılan lokantada, evsizlere sıcak yemeğin yanı sıra psikolojik destek de sunuluyor.



Daha önce evsiz olan ve bir süre sokakta yaşayan insanların çalıştığı Beyoğlu Kurabiye Sokak'ta bulunan lokantada, gündüz ücretli servis yapılırken akşam saatlerinde sokakta yaşayanlar ağırlanıyor.



Hayatının bir döneminde sokakta yaşamak zorunda kalan Ayşe Tükrükçü'nün "toplumda yok sayılan insanlar için rehabilitasyon merkezi" vizyonu ile 2017 Şubat ayında kurulan dernek aracıyla açılan lokantada, gönüllü danışman terapist Yusuf Kulca tarafından ise sokakta yaşayanlara her hafta psikolojik destek veriliyor.



Proje ortaklarının sponsorlukları ve bireysel maddi destekler sayesinde hizmet veren lokantada, askıda yemek, paket ve catering servisleri de bulunuyor.



Ayşe Tükrükçü, yaptığı açıklamada, sokakta yaşamanın zorluklarını iyi bildiğini anlattı.



Tükrükçü, bazı sorunlar nedeniyle hem Almanya'da hem de Türkiye de belli bir süre sokakta yaşadığını belirterek, "Ayakta durmak, hayata sarılmak için ne yaptın diye sorulduğunda haddinden fazla çok şey yaptım. İstanbul Beyoğlu'nda 2004 kış mevsiminde 4,5 ay sokaklarda kaldım. Bu çok uzun bir süre benim için. İlk defa çaresizlikten nereye gideceğimi, ne yapacağımı, ayakta nasıl durabileceğimi bu Beyoğlu'nda öğrendim." dedi.



Ev sahibi ile yaşadığı sorunlardan dolayı evden atıldığını ve sokaklarda yaşadığını aktaran Tükrükçü, şöyle konuştu:



"Evin olmayınca iş imkanını da kaybediyorsun, sokakta yaşamaya mahkum ediliyorsun aslında. Ben sokakta kaldığımda şu avantaj vardı, hastanelerde bu kadar güvenlik kamerası ve güvenlik yoktu. Beyoğlu'nda ve Fındıkzade-Aksaray taraflarında çoğu zaman hastanelerde kaldım. Evsiz olduğumu kimse anlamasın diye her gün farklı yerde kalıyordum dikkat çekmemek için. Benim en çok zoruma giden şuydu; ayakta durmak için mücadele ediyorsun ama toplumda yok sayılıyorsun. Hastanelerin çöplerindeki atıkları, hastalık var mı diye düşünmeden karnımızı doyurmak için alıp yiyorduk. 4,5 ay böyle yaşadım. Bir kadın için çok uzun bir süre."



Ayşe Tükrükçü, sokakta yaşadığı dönemde 38 gün boyunca hiç banyo yapmadığını dile getirerek, evsiz biri için yemeğin, banyo yapmanın ve temiz kıyafetin önemini çok iyi bildiğini ifade etti.



Tükrükçü, 2007 yılında bağımsız milletvekili adayı olduğunu, evsizler ve kadına yönelik şiddet gibi konular üzerinden kamuoyu oluşturmak istediğini, toplumda var olan ama görmezden gelinen insanlara dikkati çekmeye çalıştığını söyledi.



Evsizlere ve sokakta kalan insanlara karşı toplumda bir duyarsızlık olduğunu belirten Tükrükçü, şunları kaydetti:



"İnsanlar işsiz, nedenini sormuyorsunuz. İnsanlar evsiz, nedenini sormuyorsunuz. Alkolik, madde bağımlısı, nedenini sormuyorsunuz. Bunlar için ne yapıyorsunuz? Hiçbir şey. Genel olarak bir duyarsızlık var. Evsiz olduğu için çıkarıp bir lira veriyorsun. Para vererek aslında onu dilenci halde bırakıp köleleştiriyorsun. Bunun üzerine biz ne yapabiliriz dedik ve bu işe girdik. Benim hep bir hayalim vardı, ne zaman bir boş bina görsem lokanta, rehabilitasyon merkezi gibi düşünürdüm. Evsize ev imkanı sağlayabilmek, işsize iş imkanı sağlayabilmek, aşı-işi ve yaşamı bir araya getiren bir merkez düşünürdüm. Bu amaçla Şubat 2017'de Hayata Sarıl Derneği'ni kurduk. Hayalim hep buydu çünkü ben evsiz kaldığım dönemde gideceğim bir yer yoktu."





Hayata Sarıl Lokantası'nda daha önce sokakta yaşayan insanların çalıştığını söyleyen Ayşe Tükrükçü, "Bu dükkanı bağışlarla yaptık. Sabahları normal satış yapan bir lokanta. Akşam saat 19.00-20.00'de, benim misafir olarak gördüğüm evsizler buraya geliyor. Onlardan ücret almıyoruz. Normal diğer müşterilerimizle aynı masada yemek yiyorlar. Askıda yemeğimiz var herkes ona destek olabilir. Evsizlerin buraya gelip yemek yerken, eski evsizlerin burada onlara hürmet etmesi onları mutlu ediyor." diye konuştu.