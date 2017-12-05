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Kartal cezaevi önünde silahlı kavga: 2 ölü

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 5.12.2017 17:31 Güncelleme Tarihi: 5.12.2017 17:40
Kartal cezaevi önünde silahlı kavga: 2 ölü

Kartal cezaevi önünde kavga eden silahlı iki kişi birbirlerini vurdu. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden şahısların akraba olduğun öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Kartal cezaevi önünde ve isimli iki kişi tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle taraflar silahlarını kullandı. Birbirlerine silah sıkan Kemal Aydın ve Abdulalim Aydın yaralanınca çevredekiler yardıma koştu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Akraba oldukları öğrenilen ve birbirini vuran Aydın'lar yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
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Kartal cezaevi önünde silahlı kavga: 2 ölü
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