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Hasta için tahsis edildi

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 6.12.2017 19:04 Güncelleme Tarihi: 6.12.2017 20:01
Hasta için askeri helikopter tahsis edildi

'de kalp krizi geçiren bir kişi, le Elazığ'a nakledilerek tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, bugün öğleden sonra kalp krizi geçiren Ali Tütmez, Devlet Hastanesi Acil servisine kaldırıldı. Durumu ağır olan ve kalbi duran Tütmez, kalp masajı yapılarak hayata döndürüldü. Bu sırada Tütmez'in yakınları, hastalarının helikopterle Elazığ'a sevk edilmesi için Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel'den talepte bulundu.

Vali Sonel'in devreye girmesiyle durumu kritik olan hasta Tunceli İl Jandarma Komutanlığından bir helikopterle Elazığ'a sevk edildi.

Elazığ'da hazır bekletilen sağlık ekipleri helikopterden aldıkları hastayı ambulansla Medical Park Elazığ Hastanesine kaldırdı. Hastanın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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Hasta için askeri helikopter tahsis edildi
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