Hasta için askeri helikopter tahsis edildi

Edinilen bilgiye göre, bugün öğleden sonra kalp krizi geçiren Ali Tütmez, Tunceli Devlet Hastanesi Acil servisine kaldırıldı. Durumu ağır olan ve kalbi duran Tütmez, kalp masajı yapılarak hayata döndürüldü. Bu sırada Tütmez'in yakınları, hastalarının helikopterle Elazığ'a sevk edilmesi için Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel'den talepte bulundu.

Vali Sonel'in devreye girmesiyle durumu kritik olan hasta Tunceli İl Jandarma Komutanlığından bir helikopterle Elazığ'a sevk edildi.

Elazığ'da hazır bekletilen sağlık ekipleri helikopterden aldıkları hastayı ambulansla Medical Park Elazığ Hastanesine kaldırdı. Hastanın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.