İstanbul'a ilk kar düştü

Meteoroloji İstanbul için kar uyarısında bulunmuştu.

ÖNLEM ALINDI

İstanbul'da meteoroloji tarafından yapılan kar yağışı uyarıları belediye ekiplerini de harekete geçirdi. Belediye ekipleri ana yollara kar küreme ve tuzlama araçları yerleştirildi.

Meteoroloji tarafından İstanbul için yapılan kar yağışı uyarıları nedeniyle belediye ekipleri de önlemlerini arttırdı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler de ana yollarda oluşabilecek olumsuzluklara karşın kar küreme ve tuzlama araçları yerleştirdi.

İSKİ DE UYARMIŞTI

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, soğuk hava dalgasıyla birlikte sıcaklıkların hissedilir derecede (8-16 derece) azalarak mevsim normallerinin altına inmesinin beklendiği kaydederek, sayaçları donmaya karşı korumaları konusunda İstanbulluları uyardı.