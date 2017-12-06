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'a ilk kar düştü

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 5.12.2017 23:54 Güncelleme Tarihi: 6.12.2017 01:45
İstanbul'a ilk kar düştü

Kuzey kesimlerinde ’a ilk kar yağdı. Kısa süre yağan kar yağışı nedeniyle Kuzey Marmara Oto Yolu Girişi bir anda beyaza büründü. Daha sonra yağan yağmurla birlikte az miktardaki kar eridi.

için kar uyarısında bulunmuştu.

ÖNLEM ALINDI

İstanbul'da meteoroloji tarafından yapılan kar yağışı uyarıları belediye ekiplerini de harekete geçirdi. Belediye ekipleri ana yollara kar küreme ve tuzlama araçları yerleştirildi.

Meteoroloji tarafından İstanbul için yapılan kar yağışı uyarıları nedeniyle belediye ekipleri de önlemlerini arttırdı.

'ne bağlı ekipler de ana yollarda oluşabilecek olumsuzluklara karşın kar küreme ve tuzlama araçları yerleştirdi.

İSKİ DE UYARMIŞTI

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (), Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, soğuk hava dalgasıyla birlikte sıcaklıkların hissedilir derecede (8-16 derece) azalarak mevsim normallerinin altına inmesinin beklendiği kaydederek, sayaçları donmaya karşı korumaları konusunda İstanbulluları uyardı.

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İstanbul'a ilk kar düştü
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