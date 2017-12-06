İzmir'de silahlı kavga: 1 yaralı

Alınan bilgiye göre, Yalı Mahallesi 6523 Sokak'taki sitede yaşayan Tuna S. ile alt dairede yaşayan komşusu ve misafir A.C. arasında tartışma çıktı.

Alt dairedeki kişilerin gürültü çıkardığı iddiasıyla başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bunun üzerine A.C, Tuna S'yi silahla yaralayıp 35 KDL 14 plakalı otomobiliyle olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çiğli Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Tuna S'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ekipler, A.C'nin yakalanması için çalışma başlattı.