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'da sobadan zehirlenen yaşlı çift öldü

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 6.12.2017 10:55 Güncelleme Tarihi: 6.12.2017 11:10
Konya'da sobadan zehirlenen yaşlı çift öldü

'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Ramazan ve Sadiye Kaya çifti hayatını kaybetti.

Olay, saat 09.30 sıralarında merkez Selçuklu İlçesi Sakarya Mahallesi Güleda Sokak'ta meydana geldi Bir apartmanın ikinci katındaki dairede 1 aydır oğlu Ömer Faruk Kaya ile birlikte kalan 70 yaşındaki Ramazan Kaya ve eşi 67 yaşındaki Sadiye Kaya, sobanın bulunduğu odada torunları tarafından hareketsiz halde yatarken bulundu. Aile durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

SOBA ZEHİRLENMESİ

Eve gelen sağlık görevlilerinin yapılan müdahalesi sonrası çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri tespit edildi. Kaya çiftinin cesetleri, otopsi işlemleri için Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Morgu'na kaldırıldı.

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