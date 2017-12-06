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Öldürdükleri la çekildikleri fotoğrafı paylaştılar

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 6.12.2017 17:51 Güncelleme Tarihi: 6.12.2017 18:06
Öldürdükleri vaşakla çekildikleri fotoğrafı paylaştılar

'da iki genç, öldürdükleri bir la fotoğraf çektirip, bunu sosyal medya sitesinden paylaştı. Nesli tükenmekte olan ve koruma altına alınan yabani hayvanlar sınıfında yer alan vaşağın ölüsüyle poz veren gençlere tepki yağdı.

Karayazı ilçesinde çekildiği tahmin edilen fotoğrafta amatör avcı oldukları tahmin edilen iki genç, tüfekle vurarak öldürleri vaşağı ortalarına alıp fotoğraf çektirdi. Yaklaşık 2 ay öncesine ait olan bu fotoğraf da sosyal paylaşım sitesinden paylaşıldı. Fotoğrafın fark edilmesiyle 'daki Milli Parklar Şube Müdürlüğü soruşturma başlattı. Sosyal medyada, 'Sırf bu fotoğraf için bu güzel canlıyı öldürüyorlar' diyerek tepki gösteren hayvan severler, suçluların bulunup biran evvel cezalandırılmasını istedi. Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkilileri konu ile ilgili açıklamayı genel müdürlüğün yapacağını söyledi.

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Öldürdükleri vaşakla çekildikleri fotoğrafı paylaştılar
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