5 il için meteorolojik uyarı

Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman için buzlanma ve don uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Malatya, Elazığ, Tunceli, Adıyaman ve Bingöl'de yarın sabaha kadar hava parçalı bulutlu geçecek.

Hava sıcaklıklarında 4 dereceye kadar düşüş beklenen bölge genelinde rüzgarlar ise kuzeyden orta, yer yer kuvvetli esecek.

Sıcaklıklarının eksi derecelere düşeceği bölgede, buzlanma ve don nedeniyle yaşanılabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.