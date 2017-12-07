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5 il için k uyarı

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 7.12.2017 09:43 Güncelleme Tarihi: 7.12.2017 09:47
5 il için meteorolojik uyarı

Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman için buzlanma ve don uyarısı yapıldı

Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman için buzlanma ve don uyarısında bulunuldu.

13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Malatya, Elazığ, Tunceli, Adıyaman ve Bingöl'de yarın sabaha kadar hava parçalı bulutlu geçecek.

Hava sıcaklıklarında 4 dereceye kadar düşüş beklenen bölge genelinde rüzgarlar ise kuzeyden orta, yer yer kuvvetli esecek.

Sıcaklıklarının eksi derecelere düşeceği bölgede, buzlanma ve don nedeniyle yaşanılabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.

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5 il için meteorolojik uyarı
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