Bebeğini denize atmıştı: Cezai sorumluluğu tam çıktı

Geçtiğimiz yıl Ocak ayında Eminönü'nde 40 günlük bebeğini denize atan anne Fatma K. ve birlikte yaşadığı Mustafa T.'nin ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmalarına devam edildi. İstanbul 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Fatma K. cezaevinden getirilirken, tutuksuz sanık Mustafa T. ise duruşmaya katılmadı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı adına bir avukat da duruşmada hazır bulundu. Duruşmada Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde görev yapan Psikiyatrist Fatih Öncü tanık olarak dinlendi. Öncü, olay tarihinde sanık Fatma K.'nın tedavi amaçlı görev yaptığı hastaneye gönderildiğini belirterek, Fatma K.'nın çelişkili ifadeler verdiğini söyledi.

RAPOR DAVA DOSYASINDA

Tanığın ifadesinin ardından mahkeme başkanı, sanık Fatma K.'nın akıl sağlığının tespiti için Adli Tıp Kurumu tarafından istenen raporun dava dosyasına girdiğini açıkladı. Raporda, Fatma K.'nın olay nedeniyle cezai ehliyetinin tam olduğu, herhangi bir akıl hastalığının bulunmadığının tespit edildiği belirtildi.

Duruşmada söz alan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı, sanık Fatma K.'nın ifadesinde bebeği diğer sanık Mustafa T. ile birlikte öldürdüklerini söylediğine değinerek, ilk duruşmada tahliye edilen Mustafa T.'nin yeniden tutuklanmasını istedi. Sanık Fatma K.'nın avukatı ise, müvekkilinin tahliye edilerek tedavisine devam edilmesini istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Fatma K.'nın tutukluluk halinin devamına hükmetti. Sanık Mustafa T.'nin yeniden tutuklanması talebini reddeden mahkeme, ATK raporuna karşı savunma hazırlamaları için avukatlara süre vererek duruşmayı erteledi.