Mithatpaşa Caddesi'ndeki bir apartmanda yangın çıktığı ihbarını alan itfaiye ekipleri, olay yerine gitmek için Yeşildere Caddesi ile sahil yolunu birbirine bağlayan Konak Tünelleri'ne girdi.

Tüneldeki diğer araçların sürücüleri, itfaiyenin geldiğini fark ederek Avrupa'da sıklıkla kullanılan "fermuar sistemi" ile yol verdi. İtfaiye de kendisine açılan kısımdan yoluna devam etti.

İtfaiye aracına örnek geçiş önceliği araç kamerasında

İTFAİYE KAMERASI KAYDETTİ

Sürücülerin araçlarını yolun sağı ve soluna çekerek, itfaiyeye yol açması itfaiye aracındaki kamera tarafından kaydedildi.

Görüntülerde sirenlerini çalarak ilerleyen itfaiye aracını gören sürücülerin "fermuar sistemi" denilen yöntemle araca yol açması yer alıyor.

Görüntü sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Görüntüye yapılan yorumlarda İzmirli sürücülerin yol verme şekli örnek gösterildi.

FERMUAR SİSTEMİ

Fermuar sistemin adı, araçların açılı bir şekilde sağa ve sola yanaşarak hayat koridoru oluşturmasıyla ortaya çıkan şeklin fermuara benzemesi ve çok pratik olmasından alıyor. Trafikte geçiş üstünlüğü bulunan ambulanslar ve itfaiyelere yol açmak için kullanılıyor.