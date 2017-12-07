  1. Haberler
  2. Yaşam Haberleri
  3. İtfaiye aracına örnek geçiş önceliği araç kamerasında

İtfaiye aracına örnek geçiş önceliği araç kamerasında

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 7.12.2017 22:40 Güncelleme Tarihi: 7.12.2017 23:25
İtfaiye aracına örnek geçiş önceliği araç kamerasında

'in Konak ilçesinde, bir yangına müdahale etmek için olay yerine hareket eden itfaiye aracına, diğer sürücülerin "fermuar sistemi" olarak adlandırılan yöntemle si araç kamerasıyla kaydedildi.

Mithatpaşa Caddesi'ndeki bir apartmanda yangın çıktığı ihbarını alan itfaiye ekipleri, olay yerine gitmek için Yeşildere Caddesi ile sahil yolunu birbirine bağlayan Konak Tünelleri'ne girdi.

Tüneldeki diğer araçların sürücüleri, itfaiyenin geldiğini fark ederek Avrupa'da sıklıkla kullanılan "fermuar sistemi" ile yol verdi. İtfaiye de kendisine açılan kısımdan yoluna devam etti.

İtfaiye aracına örnek geçiş önceliği araç kamerasında

İTFAİYE KAMERASI KAYDETTİ

Sürücülerin araçlarını yolun sağı ve soluna çekerek, itfaiyeye yol açması itfaiye aracındaki kamera tarafından kaydedildi.

Görüntülerde sirenlerini çalarak ilerleyen itfaiye aracını gören sürücülerin "fermuar sistemi" denilen yöntemle araca yol açması yer alıyor.

Görüntü sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Görüntüye yapılan yorumlarda li sürücülerin şekli örnek gösterildi.

FERMUAR SİSTEMİ

Fermuar sistemin adı, araçların açılı bir şekilde sağa ve sola yanaşarak hayat koridoru oluşturmasıyla ortaya çıkan şeklin fermuara benzemesi ve çok pratik olmasından alıyor. Trafikte geçiş üstünlüğü bulunan ambulanslar ve itfaiyelere yol açmak için kullanılıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İtfaiye aracına örnek geçiş önceliği araç kamerasında
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN