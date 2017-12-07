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sonuçları belli oldu! 6 Aralık Şans Topu bilet sorgulama...

Giriş Tarihi: 7.12.2017 11:05
Şans Topu sonuçları belli oldu! 6 Aralık Şans Topu bilet sorgulama...

sonuçları belli oldu mu? sorusunun yanıtı belli oldu. Milyonlarca kişinin büyük bir umutla beklediği 6 Aralık Şans Topu sonuçları açıklandı. İdaresi'nin denetiminde gerçekleştirilen Şans Topu çekilişinde ikramiye kazanan numaralar belli oldu. Büyük ikramiyenin sahibi hangi şehirden? Şans Topu bilet sorgulama...

6 Aralık çekiliş sonuçları belli oldu. İkramiyeyi kazanan talihli Ankara'da yaşıyor. Büyük ikramiyenin değeri ise tam 2 milyon 350 bin TL. Şans Topu'nun bu haftaki çekilişinde 5+1 bilen 1 kişi 2 milyon 350 bin 27 lira 45 kuruş ikramiye kazandı. Öte yandan çekilişte 5 bilen 20 kişi 4 bin 145 lira 80'er kuruş, 4+1 bilen 233 kişi 356 lira 15'er kuruş, 4 bilen 3 bin 336 kişi 33 lira 20'şer kuruş, 3+1 bilen 6 bin 162 kişi 22 lira 65'er kuruş, 3 bilen 95 bin 216 kişi 4 lira 5'er kuruş, 2+1 bilen 57 bin 360 kişi 6 lira 80'er kuruş ve 1+1 bilen 188 bin 10 kişi de 3 lira 95'er kuruş ikramiye kazandı.

ŞANS TOPU BİLET SORGULAMA -TIKLA-

ŞANS TOPU'NUN ÖZELLİKLERİ

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir. Oyun, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Oyunda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

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Şans Topu sonuçları belli oldu! 6 Aralık Şans Topu bilet sorgulama...
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