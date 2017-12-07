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'de trafik sı: 1'i ağır, 2 yaralı

Giriş Tarihi: 7.12.2017 08:13 Güncelleme Tarihi: 7.12.2017 08:13
Şişli'de trafik kazası: 1'i ağır, 2 yaralı

'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil önce kaldırıma çıktı, ardından bir plazanın girişindeki merdivenlere çarparak durabildi. da araç içerisindeki iki kişi yaralandı.

gece saat 01.00 sıralarında 19 Mayıs Mahallesi, Büyükdere Caddesi'nde meydana geldi.

Taksim istikametinden gelen Burak O.'nun kullandığı araç, Cevahir Alışveriş Merkezi önünde kontrolden çıktı. Kaldırıma çıkan otomobil, bir plazanın girişindeki merdivenlere çarparak durabildi.

İKİ KİŞİ YARALANDI

Kaza da araçta bulunan Burak O. Ve Burak K. yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Şişli'de trafik kazası: 1'i ağır, 2 yaralı
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