Üniversiteli Zelal'i minibüsten kaçıranlar tutuklandı

Mersin Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü 1. sınıf öğrencisi 20 yaşındaki Zelal Topçul, 3 Aralık Pazar günü teyzesiyle bindiği minibüsten 2 kişi tarafından zorla indirilerek kaçırılmıştı. Topçul'u kaçıranlardan 2'sinin amcasının oğlu olduğu, Derviş Topçul'un daha önce genç kızla evlenmek istediği ancak kızın ve ailesinin bunu kabul etmediği öğrenilmişti. Topçul'un ailesinin ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, genç kızı bulmak için birçok adrese operasyon düzenledi. Genç kız, merkez Akdeniz ilçesindeki bir eve düzenlenen operasyonda bulunurken, polis olayla ilgili 5 kişiyi gözaltına aldı.

TUTUKLANDILAR



Bugün emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen Derviş Topçul, Nurullah Topçul, Jiyan E., Salih Y. ve Şehmuz Y. tutuklandı.