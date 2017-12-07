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Üniversiteli Zelal'i minibüsten kaçıranlar tutuklandı

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 7.12.2017 16:51 Güncelleme Tarihi: 7.12.2017 16:53
Üniversiteli Zelal'i minibüsten kaçıranlar tutuklandı

'de üniversite öğrencisi 'u kaçırdıkları iddiasıyla gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 5 kişi tutuklandı.

Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü 1. sınıf öğrencisi 20 yaşındaki , 3 Aralık Pazar günü teyzesiyle bindiği minibüsten 2 kişi tarafından zorla indirilerek kaçırılmıştı. Topçul'u kaçıranlardan 2'sinin amcasının oğlu olduğu, 'un daha önce genç kızla evlenmek istediği ancak kızın ve ailesinin bunu kabul etmediği öğrenilmişti. Topçul'un ailesinin ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, genç kızı bulmak için birçok adrese operasyon düzenledi. Genç kız, merkez Akdeniz ilçesindeki bir eve düzenlenen operasyonda bulunurken, polis olayla ilgili 5 kişiyi gözaltına aldı.

TUTUKLANDILAR

Bugün emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen Derviş Topçul, Nurullah Topçul, Jiyan E., Salih Y. ve Şehmuz Y. tutuklandı.

Zelal'i kaçıran kuzeni 'pişmanım' dedi

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Üniversiteli Zelal'i minibüsten kaçıranlar tutuklandı
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