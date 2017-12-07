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katillerine 8 bin 818 lira ceza

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 7.12.2017 16:34
Vaşak katillerine 8 bin 818 lira ceza

'da, öldürdükleri la fotoğraf çektirip, bunu sosyal medya sitesinden paylaşan iki gence toplam 8 bin 818 lira para cezası kesildi.

Karayazı ilçesinde çekildiği tahmin edilen fotoğrafta kaçak avcı oldukları tahmin edilen iki genç, tüfekle vurarak öldükleri vaşağı ortalarına alıp fotoğraf çektirdi. Gençler bu fotoğrafı sosyal paylaşım sitesinden paylaştı.

Fotoğrafın fark edilmesiyle 'daki Milli Parklar Şube Müdürlüğü soruşturma başlattı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürü Mehmet Fehmi Yüksel, iki kişinin kaçak avcı olduğunu belirterek, "Her iki kaçak avcıya toplam 7 bin lira tazminat olmak üzere ayrı ayrı da 909 lira idari yaptırım cezası kesildi.

Bu cezayı ödemedikleri takdirde icra takibi başlatılacak" dedi.

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Vaşak katillerine 8 bin 818 lira ceza
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