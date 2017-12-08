Alanya’da trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı

Kaza, bugün 09.00 sıralarında Alanya'nın 40 km metre uzağında olan Yalçı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ermenek Cezaevi'nde tahliye olan ve Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'ndeki evine gelmek üzere yola çıkan Ayhan Kara (35), idaresindeki 07 ZAB20 plakalı otomobil, Kuşyuvası Mevkiine geldiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak yaklaşık 150 metre derinliğindeki uçuruma yuvarlandı.

VEFAT EDENLERDEN BİRİ İSTANBUL BAROSU AVUKATI

Kazada sürücü ve araçta bulunan İstanbul Barosu Avukatı Durdu Mehmet Arslan (54) yaşamını yitirirken, sürücünün kardeşi Adem Kara (44) ile Muhammet Eralp (47) ise ağır yaralandı. Yaralılar itfaiye ekiplerinin yardımıyla uçurumdan sedyelerle çıkarıldıktan sonra ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye götürüldü. Kara ve Arslan'ın cenazeleri savcılığın incelemelerinin ardından uçurumdan çıkartılarak Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.