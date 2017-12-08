Bakkal amcaya yargıdan kötü haber

Dursunbey Belediyesi ilçe merkezinde çoğalmaya başlayan ulusal marketlerin açılmasına önlem almak amacıyla geçtiğimiz Temmuz ayında meclis kararı aldı. Yerel esnafa sahip çıkmak amacıyla alınan bu karar doğrultusunda, ilçe nüfusu 50 bin oluncaya kadar yeni zincir marketlere ruhsat verilmeme kararı yargı yolu ile iptal edildi. Mecliste bulunan iktidar ve muhalefet partilerinin oy birliği ile alınan bu karar, Balıkesir Bölge İdare Mahkemesi tarafından bozuldu. Konu hakkında açıklama yapan Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, küçük esnafları korumak adına aldıkları 13 maddelik yönetmelik hakkında yürütmeyi durdurma kararı çıktığını belirtti. Çıkan bu kararı bir üst mahkemeye taşıyacaklarını söyleyen Başkan Bahçavan, "4 Temmuz 2017 tarihinde Dursunbey'de açılması düşünülen zincir marketle ilgili Belediye Meclisimiz 13 maddelik çok önemli bir karar almıştı. Özellikle bu zincir marketlerin açılma şartlarını ağırlaştırıcı, küçük esnafı koruyacak bir yönetmelik çıkarmıştık. Bu kararımız tüm Türkiye'ye örnek olmuştu. Bizi onlarca belediye arayarak bu kararımız hakkında bilgi aldı. Bu ulusal market bizi bölge idare mahkemesine verdi. Balıkesir Bölge İdare Mahkemesi kararını vermiş ve yürütmenin durdurulmasını kararlaştırmıştır. Yani meclisimizin almış olduğu 13 maddelik kararın yürütmesinin durdurulmasına karar vermiş. Bu da demek oluyor ki ulusal market mahkemeyi kazanmış ve açılışı maalesef Dursunbey'de gerçekleşecek. Tabi bunun temyiz yolu da açık. Biz temyiz ve gerekli bir üst mahkemeye başvurumuzu yaptık. Oradan gelecek sonuca göre de bundan sonraki davranışımızı belirleyeceğiz" dedi.

ESNAF TEPKİLİ

İlçede esnaflık yapan vatandaşlar da mahkemenin bu kararına tepki gösterdi. Kararın özellikle küçük ilçelerde küçük esnafı bitireceğini ifade eden esnaflardan Fatih Akbaba, Dursunbey Belediyesinin bu kararını memnuniyetle öğrendiklerini fakat mahkemeden gelen kararın kendilerini üzdüğünü söyledi. Akbaba, "Aldığımız duyumlara göre mahkeme ulusal marketlerinin açılması yönünde karar vermiş. Bizim ilçemizde ve ülkemizin diğer il ve ilçelerinde bu tür marketlerin esnafımıza zarar verdiği kanaatindeyiz. Esnafımıza sahip çıkıp destek olmalıyız" dedi.

1991 yılından bu yana bakkallık yapan İbrahim Demir ise bu yılbaşında bakkalını kapatmayı düşündüğünü söyledi. Küçük esnafa sahip çıkılmasını isteyen Demir, mahkemenin kararına da tepki gösterdi. Ulusal marketlerde açılmadan kuyruk olduğunu ifade eden Demir, bakkallara ise giren kimsenin kalmadığını hatırlattı.