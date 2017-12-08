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Çiftlik evinde alacak kavgası: 3 ölü

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 8.12.2017 06:53 Güncelleme Tarihi: 8.12.2017 06:54
Çiftlik evinde alacak kavgası: 3 ölü

'in Çifteler ilçesindeki bir çiftlikevinde alacak meselesinden çıkan tartışmada , Balıkesir'den geldikleri belirtilen , ve ismi henüz belirlenemeyen bir kişiyi tabancayla vurarak öldürdü. Olay yerinden kaçan zanlı Sarıtepe İstanbul'da yakalandı.

Olay 'in Çifteler ilçesi Erbap Mahallesi Soğukhpınar mevkiindeki Sarıtepe Çiftiği'nde meydana geldi. Hayvan alım satımı nedeniyle aralarında alacak meselesi bulunan çiftlik sahibi , iddialara göre Balıkesir'den gelen , ile ismi henüz belirlenemeyen bir kişiyi tabancayla ateş ederek öldürdü. Olayın ardından otomobiliyle kaçan Serdar Sarıtepe İstanbul'da polis ekiplerince yakalandı. Ölen 3 kişinin cenazeleri morga kaldırıldı, olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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Çiftlik evinde alacak kavgası: 3 ölü
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