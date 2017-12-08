Çiftlik evinde alacak kavgası: 3 ölü

Olay Eskişehir
'in Çifteler ilçesi Erbap Mahallesi Soğukhpınar mevkiindeki Sarıtepe Çiftiği'nde meydana geldi. Hayvan alım satımı nedeniyle aralarında alacak meselesi bulunan çiftlik sahibi Serdar Sarıtepe
, iddialara göre Balıkesir'den gelen Efrahim Yıldız
, Sedat Çam
ile ismi henüz belirlenemeyen bir kişiyi tabancayla ateş ederek öldürdü. Olayın ardından otomobiliyle kaçan Serdar Sarıtepe İstanbul'da polis ekiplerince yakalandı. Ölen 3 kişinin cenazeleri morga kaldırıldı, olayla ilgili soruşturma sürüyor.