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Sapanca Gölü'nden ağlar toplandı

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 8.12.2017 17:40
Sapanca Gölü'nden ağlar toplandı

'nın Sapanca ilçesinde, Sapanca Gölü'nde yapılan denetimlerde göle bırakılan 50 kasnak ağ ve yaklaşık 1 kilometre uzunluğunda ağ toplandı.

Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Sakarya ve Kocaeli İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleri'ne bağlı ekipler ile birlikte Sapanca Gölü'nde bulunan sazlıklar arasında denetimlerde bulundu. Ağ atmanın yasak olduğu Sapanca Gölü'nde sazlıklar arasında 50 kasnak ağ ile bin metre ağ ele geçirilerek imha edildi. Kaçak avcılığın önüne geçilmesi ve göldeki doğal yaşamın sürekliliği için denetimlerin devam edeceği bildirilirken, yetkililer halktan duyarlılık beklediklerini belirtti.

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Sapanca Gölü'nden ağlar toplandı
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