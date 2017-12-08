Sıraya kızdı kaynar çay döktü

Kahve zincirinin Acıbadem şubesinde geçen hafta yaşanan ve adliye koridorlarına taşınan olay iddialara göre şöyle gelişti: Akşam saatlerinde kafeye gelen Verda D. adlı kadın, kasaya gelerek sipariş vermek istedi. Bu sırada bir başka müşteriyle ilgilenen görevli Büşra A., sıradaki müşteriden sonra siparişi alacağını belirtti.



"ÇAYINI FIRLATTI YENİSİNİ İSTEDİ"



Siparişi hazırlanan Verda D. ödeme yapacağı sırada Büşra A.'ya dönerek, "İki çay için yarım saat bekletilir mi? Siz ne biçim insanlarsınız. 3 kişi bir işi yapamıyorsunuz. Hiçbir yerde bu kadar beklemiyorum, beceriksizler" diyerek bağırmaya başladı. Büşra A. ise, "Bizden kaynaklanan bir durum değil. İlgili birimlerimize bildirimde bulunabilirsiniz" dedi. Bunun üzerine Verda D., "Sen kimsin benimle böyle konuşuyorsun, geri zekalı" diyerek hakaret etti ve elindeki kaynar çayı bardakla birlikte Büşra A.'nın yüzüne fırlattı. Bir türlü sakinleşmeyen Verda D., "Çayım ziyan oldu" diyerek ücretsiz çay talep etti.



ŞİKAYETÇİ OLDU



Kendisine yeni bir çay verilen Verda D. daha sonra kafeden uzaklaştı. Olayın ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na giden kafe çalışanı Büşra A., Verda D.'den şikayetçi oldu. Savcılık konuyla ilgili soruşturma başlattı.

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