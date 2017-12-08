Süper Loto sonuçları belli oldu! 7 Aralık Süper Loto bilet sorgulama...

Süper Loto bilet sorgulama... Süper Loto sonuçları büyük bir heyecanla takip ediliyor. Ankara'da gerçekleşen çekilişin sonuçları belli oldu. Süper Loto oyununun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmadı ve 9 milyon 882 bin 351 lira haftaya devretti. Süper Loto, Şans Topu sonuçlarınızı sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA -TIKLA-

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 62 kişi 11 bin 104 lira 35'er kuruş, 4 bilen 4 bin 272 kişi 172 lira 60'şar kuruş, 3 bilen 87 bin 556 kişi 14 lira 60'ar kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte dağıtılan ikramiye miktarı 2 milyon 704 bin 134 lira 50 kuruş oldu.

Hasılattan, KDV olarak 1 milyon 955 bin 6 lira 85 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 92 bin 580 lira 52 kuruş kamuya aktarılacak.

Süper Loto'da geçen hafta 6 bilen çıkmamış, 5 bilen 67 kişi 9 bin 902 lira 90 kuruş, 4 bilen 3 bin 849 kişi 185 lira 45 kuruş, 3 bilen 80 bin 835 kişi 15 lira 20 kuruş kazanmıştı.

