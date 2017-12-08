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sonuçları belli oldu! 7 Aralık Süper Loto bilet sorgulama...

Giriş Tarihi: 8.12.2017 11:10
Süper Loto sonuçları belli oldu! 7 Aralık Süper Loto bilet sorgulama...

sonuçları belli oldu mu? sorusunun cevabı belli oldu. Milyonlarca kişinin büyük bir merakla beklediği 7 Aralık Süper Loto sonuçları açıklandı. İdaresi denetiminde gerçekleşen Süper Loto çekilişinde kazanan numaralar belli oldu. Büyük ikramiye numaralarını bilen çıktı mı? Süper Loto bilet sorgulama...

bilet sorgulama... Süper Loto sonuçları büyük bir heyecanla takip ediliyor. Ankara'da gerçekleşen çekilişin sonuçları belli oldu. Süper Loto oyununun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmadı ve 9 milyon 882 bin 351 lira haftaya devretti. Süper Loto, Şans Topu sonuçlarınızı sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA -TIKLA-

İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 62 kişi 11 bin 104 lira 35'er kuruş, 4 bilen 4 bin 272 kişi 172 lira 60'şar kuruş, 3 bilen 87 bin 556 kişi 14 lira 60'ar kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte dağıtılan ikramiye miktarı 2 milyon 704 bin 134 lira 50 kuruş oldu.

Hasılattan, KDV olarak 1 milyon 955 bin 6 lira 85 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 92 bin 580 lira 52 kuruş kamuya aktarılacak.
Süper Loto'da geçen hafta 6 bilen çıkmamış, 5 bilen 67 kişi 9 bin 902 lira 90 kuruş, 4 bilen 3 bin 849 kişi 185 lira 45 kuruş, 3 bilen 80 bin 835 kişi 15 lira 20 kuruş kazanmıştı.

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Süper Loto sonuçları belli oldu! 7 Aralık Süper Loto bilet sorgulama...
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