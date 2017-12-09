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Başkentte asayiş uygulaması

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 9.12.2017 06:21
Başkentte asayiş uygulaması

'nın ilçesi Ulus bölgesindeki eğlence mekanlarına yönelik asayiş uygulaması yapıldı

Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde Terörle Mücadele, Narkotik, , Güvenlik, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Özel Harekat Şube Müdürlüklerinden yaklaşık 500 polisin katılımıyla ilçesindeki eğlence mekanlarında asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Girdikleri iş yerlerinde ruhsat kontrolü yapan ve bin 249 kişinin kimlik bilgilerini sorgulayan ekipler, bazı suçlardan arandığı tespit edilen 4 kişiyi yakaladı.

Öte yandan, uygulama kapsamında eğlence mekanları denetlenerek 60 kişiye bazı suçlardan 5 bin 499 lira idari para cezası kesildi.

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Başkentte asayiş uygulaması
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