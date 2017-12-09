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'dan sefer iptalleri

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 9.12.2017 08:10 Güncelleme Tarihi: 9.12.2017 08:13

Deniz Otobüslerinin () seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, saat 08.00 (Mudanya)- (Eminönü/Sirkeci), 08.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Aynı gerekçeyle 09.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 09.30 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 10.30 İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya), 10.45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri de yapılamayacak.

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BUDO'dan sefer iptalleri
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