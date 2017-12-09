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Damadını öldüren 84 yaşındaki şahıs tutuklandı

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 9.12.2017 13:54 Güncelleme Tarihi: 9.12.2017 14:01
Damadını öldüren 84 yaşındaki şahıs tutuklandı

'de damadını av tüfeğiyle vurarak öldüren 84 yaşındaki şahıs tutuklandı.

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Damadını öldüren 84 yaşındaki şahıs tutuklandı
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