Uzaktan eğitimle bilgisayar mühendisi oldu

DİPLOMASI EVE GELDİ

Antalya'nın Elmalı ilçesinde oturan doğuştan yürüme engelli, 23 yaşındaki Hasan Yılmaz, uzaktan eğitim imkânıyla Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Diplomasını evinde teslim alan Yılmaz, "Kendimi çok mutsuz hissettiğim anlar oldu. Ancak, şunu fark ettim; mutsuzluğu aştığım, motivasyonumu toparlayabildiğim anlarda başarılı olduğumu gördüm" dedi. Uzaktan eğitimle okulunu bitiren Yılmaz'ın mezuniyet belgesi, SDÜ Fen Bilimleri Enstitü'nden araştırma görevlisi Fatih Ahmet Şenel tarafından evinde kendisine teslim edildi. Şenel, SDÜ Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı tarafından kaleme alınan bir mektubu da Hasan Yılmaz ile annesi Hatice Yılmaz'a verdi.