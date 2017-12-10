Deniz ulaşımına lodos engeli

İDO'nun 07.00'deki Yenikapi - Bandirma, 07.45 Yenikapi - Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot, 07.45 Yalova - Yenikapi Ferry Cat tipi hızlı feribot, 07.50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü, 08.30 Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü seferleri lodos nedeniyle iptal edildi.
BUDO'da ise 08.00'deki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08:30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 08:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece) 09:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09:00 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 09:30 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 10:30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya), 10:45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 11:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 12:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferleri hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi.